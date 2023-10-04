НАПК проверяет конфликт интересов у Шурмы из-за солнечных электростанций

Национальное агентство по предотвращению коррупции начало проверку наличия конфликта интересов при осуществлении служебных полномочий заместителем главы Офиса президента Ростиславом Шурмой, сообщает Экономическая правда.

Об этом глава НАПК Александр Новиков сообщил в ответ на депутатское обращение Ярослава Железняка.

Депутат в своем Telegram отметил, что он вместе с группой народных депутатов подали в НАПК заявление с выписками связанных с Шурмой оффшорных компаний, движениями средств, выводом средств на связанных ФЛП и информацией о совещаниях по энергетике, где не было заявлено о конфликте интересов и публичные комментарии самого заместителя ОП.=

"Учитывая наличие "солнечного" бизнеса - это явно действия в условиях конфликта интересов" , - отметил Железняк.

Ранее Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное производство по выплатам электроэнергии с солнечных электростанций, которые расположены на временно оккупированных территориях.

В производстве фигурируют пять фирм, которыми по данным Bihus.Info владеют брат заместителя руководителя Офиса президента Ростислава Шурмы Олег или приближенные к должностному лицу лица.

Речь идет, в частности, о ООО "КД Энерджи 2" и ООО "Восстановительная Энергия Запорожья", совладельцем которых является брат Ростислава Шурмы - Олег Шурма.

А совладельцем еще двух компаний – ООО "Грин Энерджи Токмак" и ООО "Грандпауэр ЛЛС" – является Руслан Божко, бывший подчиненный Ростислава Шурмы, которого считают близким к нему человеком.

По данным Bihus Info, солнечные станции получали оплату по "зеленому тарифу" до лета 2023 года, хотя, вероятно, не имели связи с объединенной энергосистемой Украины.

В СБУ заявили, что не видят признаков уголовного правонарушения по статье о коллаборационной деятельности в действиях чиновников компаний, связанных с заместителем председателя ОП Ростиславом Шурмой, получавших деньги за "зеленую" энергетику, будучи в оккупации.