В Британии предлагают содержать заключенных в тюрьмах Эстонии – СМИ

Правительство Великобритании рассматривает вариант аренды тюремных камер за рубежом для отбытия осужденными сроков заключения. Причиной является дефицит мест заключения внутри страны, пишет The Times, сообщает Лига.net.

Поскольку одним из упомянутых изданием вариантов было направление британских заключенных на отсидку в Эстонию, издание ERR обратилась в министерство юстиции, где подтвердили, что такая тема поднималась, однако пока до реализации идеи еще далеко.

Одной из причин задержки может стать необходимость урегулировать такой вариант законодательно – чтобы начать арендовать тюремные помещения у других стран, Великобритания должна сначала изменить национальное законодательство.

Эстонии тоже будет необходимо пересмотреть соответствующие аспекты законодательства, говорится в письменном ответе, который получило ERR от вице-канцлера министерства юстиции по вопросам пенитенциарных учреждений.

Там также отмечено, что практика аренды тюремных помещений у других стран не нова для Европы. Например, Норвегия в 2015-2018 годах временно арендовала тюремные помещения у Нидерландов.

В министерстве утверждают, что число заключенных в Эстонии уменьшается, а заполненность тюрем остается одной из самых низких в Европе.

По данным ERR, на начало октября 2023 года в трех тюрьмах Эстонии содержались 1937 заключенных. Из них 1623 отбывали срок по вынесенным приговорам, а остальные ожидают суда в предварительном заключении.