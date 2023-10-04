Премьер Британии призвал союзников дать Украине необходимое для победы

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак напомнил о весомом вкладе Британии в обороноспособность Украины и призвал партнеров дать Украине "необходимое для того, чтобы завершить работу", сообщает Европейская правда.

Такое сообщение он опубликовал в своем Twitter (X).

Риши Сунак напомнил, что Великобритания стала первой страной, которая приняла решение предоставить Украине танки и подтолкнула к такому шагу еще более десятка стран, а затем то же самое произошло с обучением украинских пилотов на западных истребителях.

"Я говорю нашим союзникам: дайте президенту Зеленскому нужные инструменты – и украинцы завершат работу", – написал он.

Владимир Зеленский в комментариях ответил, что Украина глубоко ценит лидерство Британии в вопросе военной помощи.

Напомним, экс-министр обороны Бен Уоллес недавно опубликовал колонку, где убеждает, что Украина движется к победе и сможет достичь ее, если военная поддержка со стороны стран Запада будет своевременной и достаточной.

В то же время неофициально звучали заявления, что Великобритания уже отдала Украине большинство того, что могла отдать без рисков для собственной обороноспособности.