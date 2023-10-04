Подоляк ответил, чем грозит приостановка военной помощи Украине

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что приостановление военной помощи Украине со стороны союзников может привести к предпочтению России и содействию новой агрессии против других государств, сообщает Деловая столица.

Об этом он написал в Telegram.

"Кстати, когда кто-то из представителей западных консервативных элит говорит о необходимости приостановить военную помощь Украине, мне хочется задать прямой вопрос: а какие мотивы вами руководят? Почему вы так упорно против... уничтожения российской армии, десятилетиями пугающей страны демократии, и почему вы против резкого сокращения возможности России проводить "специальные разрушительные операции" в разных странах и на разных континентах? – написал Подоляк.

Подоляк добавил, что ему также хочется узнать, почему такие лица настойчиво стремятся, чтобы Россия выстояла, сделала работу над ошибками, укрепила армию, перезапустила свой военно-промышленный комплекс и начала искать новые возможности атаковать другие страны и другие армии.