Подоляк ответил, чем грозит приостановка военной помощи Украине
Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что приостановление военной помощи Украине со стороны союзников может привести к предпочтению России и содействию новой агрессии против других государств, сообщает Деловая столица.
Об этом он написал в Telegram.
"Кстати, когда кто-то из представителей западных консервативных элит говорит о необходимости приостановить военную помощь Украине, мне хочется задать прямой вопрос: а какие мотивы вами руководят? Почему вы так упорно против... уничтожения российской армии, десятилетиями пугающей страны демократии, и почему вы против резкого сокращения возможности России проводить "специальные разрушительные операции" в разных странах и на разных континентах? – написал Подоляк.
Подоляк добавил, что ему также хочется узнать, почему такие лица настойчиво стремятся, чтобы Россия выстояла, сделала работу над ошибками, укрепила армию, перезапустила свой военно-промышленный комплекс и начала искать новые возможности атаковать другие страны и другие армии.
"В чем секрет столь очевидного нелогического желания не дать умереть мифу о российской армии? И как этот "убийственный парадокс" можно объяснить своим потенциальным избирателям?" – добавил советник главы ОП.