Зеленский: Ядерных угроз от Кремля к концу года станет больше

К концу текущего года участятся угрозы России по применению ядерного оружия, сообщает Деловая столица.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, ссылаясь на данные украинской разведки со ссылкой на Sky Tg24.

"Каждый хотел бы увидеть быстрый результат на поле боя, но вы знаете, что война на поле – это масштабная война, которая длится уже почти два года и есть усталость, но мы очень мотивированы и мы все сделаем, чтобы победить нашего врага" , — сказал он.

Зеленский добавил, что контрнаступление Сил обороны Украины продвигается уверенно, "хоть и медленно".

"Они хотели уничтожить нашу независимость, но не смогли победить на земле. До конца года, по данным нашей разведки, ядерных угроз будет больше" , — сказал он.

Как сообщалось, российская пропагандистка Маргарита Симоньян предложила гражданам РФ "выход" из сложной ситуации на войне с Украиной — ядерный взрыв над Сибирью.