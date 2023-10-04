Венгрия хочет гарантий, что Украина не вернет OTP Bank в список международных спонсоров войны

Венгрия называет исключение Украиной OTP Bank из списка международных спонсоров войны правильным шагом, но в то же время хочет получить гарантии, что его не вернут в этот список в будущем, сообщает Европейская правда.

Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, сообщает Telex.

Глава МИД заявил, что он пригласил представителей украинского Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) в Будапешт, чтобы обсудить соглашение, которое бы гарантировало, что OTP Bank не включат в этот список в будущем.

"Если будет достигнута успокаивающая договоренность, то мы, конечно, должны будем рассмотреть, какие шаги это оправдывает с нашей стороны", – отметил Сийярто.

В то же время он приветствовал исключение банка из списка, но сказал, что это якобы стало фактическим признанием со стороны Украины того, что учреждение внесли в список по "необоснованным, лживым и смешным" причинам.

По его словам, НАПК имеет санкционный список, в котором все еще фигурируют российское подразделение OTP Bank и четыре руководителя банка.

"Мы ожидаем, что эти четыре менеджера OTP Bank и российское подразделение будут изъяты из списка НАПК", – подчеркнул Сийярто.

На днях Украина исключила венгерский OTP Bank из списка "спонсоров войны", удовлетворив одно из ключевых требований Будапешта, что пока финучреждение не будет изъято из списка, Венгрия не будет участвовать в дальнейшем финансировании ЕС для передачи вооружений Украине.

Статус международного спонсора войны приостановили для OTP Bank, а также пяти греческих перевозчиков, которых Киев обвинял в нелегальной транспортировке российской нефти в обход ценового потолка.

В мае Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции Украины объявило, что внесло OTP Bank – крупнейший венгерский банк – в список спонсоров войны из-за позиции руководства банка продолжать деятельность в РФ и фактического признания так называемых "ДНР"/"ЛНР".

После этого в Будапеште заявили, что из-за внесения OTP Bank в перечень спонсоров войны Будапешту "будет очень трудно" договориться с ЕС о новых санкциях против России, а также что будут блокировать выделение новых траншей из Европейского фонда мира.