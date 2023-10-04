CNN: США передадут Украине контрабандное иранское оружие

США решили передать Украине иранское оружие, которое было конфисковано в рамках борьбы с контрабандой, сообщает Деловая столица.

Об этом заявили американские чиновники со ссылкой на CNN.

США передадут Украине тысячи единиц конфискованного иранского оружия и боеприпасов, которые могут помочь преодолеть критическую нехватку, с которой сталкиваются украинские военные, заявили официальные лица.

По их словам, Центральное командование США ожидает объявить об этом решении уже на текущей неделе.

Однако до сих пор непонятны законные полномочия, которые будут использовать США для содействия передаче оружия. ООН требует, чтобы изъятое оружие было уничтожено или сохранено.