В НБУ дали прогноз, когда рынок успокоится после отмены фиксированного курса

Нацбанк ожидает адаптацию и стабилизацию рынка к новому курсовому режиму в течение недели-двух, но этот срок может быть дольше, если СМИ будут разгонять панические настроения в обществе, сообщает Экономическая правда.

Об этом заявил заместитель председателя НБУ Сергей Николайчук.

Сейчас в Национальном банке констатируют, что в первый день перехода на режим управляемой гибкости курса произошел всплеск чистого спроса на валюту. В частности, спрос населения вырос примерно на треть.

По мнению замглавы НБУ, некоторые продавцы валюты в первый день решили придержать продажи, чтобы посмотреть, как будет развиваться ситуация, тогда как покупатели активизировались, тестируя новую систему.

Николайчук отметил, что центробанк был готов к такой ситуации и имеет достаточный объем международных резервов для погашения дополнительного спроса в первые дни после введения гибкого курса.

"Ничего такого кардинального, что выходило бы серьезно за рамки наших ожиданий, не произошло", - подчеркнул он.

А в последующие дни рынок уже начнет адаптироваться к новым условиям.

"Моя личная оценка - это неделя, максимум - две", - высказал мнение замглавы НБУ.

Сроки могут быть и длиннее. Причиной может быть негативная подача новостей в СМИ, "в том числе и разгон паники в масс-медиа, в фейсбуке".

Но по мнению Николайчука, в последующие дни этот чистый спрос будет потихоньку угасать, по мере того, как участники рынка будут привыкать к новой реальности. И реакция наличного обменного курса 3 октября полностью укладывается в эти ожидания Нацбанка.

"Сначала курс на 20-30 копеек девальвировал, но потом где-то в середине дня, когда население поняло, что, в принципе, правила игры не изменились, ситуация на том же межбанковском рынке стабильна, курс остается близким к официальному, который был в понедельник и был зафиксирован на вторник, тенденция развернулась. И большую часть этого ослабления, которое произошло в первой половине дня, наличный курс отыграл", - прокомментировал замглавы НБУ.

Николайчук также отметил, что дальнейшие действия Нацбанка в монетарной сфере очень сильно будут зависеть от реакции валютного рынка. Он отметил, что базовый сценарий НБУ предусматривает стабилизацию спроса на валюту после "краткосрочной турбулентности", затем он будет определяться фундаментальными факторами.

"И, соответственно, мы сможем продолжить цикл смягчения монетарной политики", - резюмировал заместитель председателя НБУ.

Напоминаем:

Национальный банк с 3 октября отменил фиксированный курс и объявил о переходе в режим управляемой гибкости обменного курса.

Управляемая гибкость официального курса станет важной предпосылкой для возвращения к инфляционному таргетированию в будущем.

Официальный курс гривны на 4 октября - установиленный впервые, после отмены фиксированного курса, показал, что по отношению к доллару гривна подешевела на 0,0215 грн/1 долл. А по отношению к евро гривна окрепла на 0,1914 грн/1 евро.

Объем интервенций НБУ 3 октября оценивается более чем в $500 млн.