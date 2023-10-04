Зеленский: сейчас ожидаем решения от партнеров по системам ПВО

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении сообщил, что сейчас Украина ожидает "определенных" решений от партнеров по предоставлению систем ПВО перед зимой, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит вечернее обращение Зеленского 4 октября.

"У нас есть разные правительственные программы по восстановлению, помощи регионам и людям, которые потеряли дома. Есть работа по восстановлению социальной сферы и физической защиты объектов энергетики.

По таким вопросам поручил подготовить подробный отчет. Мы делаем все, чтобы дать Украине больше систем ПВО перед зимой. И сейчас, кстати, ожидаем определенных решений от наших партнеров".

Также президент отметил, что работа в регионах по защите критических объектов и срочного восстановления должна быть проведена до зимы.