Профсоюзы требуют установить минимальную зарплату в Украине на уровне 9,2 тысячи

Профсоюзы настаивают на повышении минимальной зарплаты в Украине на 2024 год до фактического прожиточного минимума, с учетом прогнозного уровня инфляции, сообщает Экономическая правда.

Об этом говорится в заявлении Федерации профсоюзов.

По предварительным расчетам профсоюзов, прожиточный минимум в 2024 году составит 9257 грн. В то время как минимальная зарплата в следующем году, согласно проекту госбюджета, составит 8 тыс гривен.

"Проектом Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2024 год" снова предусмотрены заниженные размеры основных государственных социальных стандартов и гарантий" , - говорится в заявлении.

Как считают в профсоюзах, складывающиеся экономические условия в Украине позволяют осуществить повышение "минималки", которое бы соответствовало по крайней мере прожиточному уровню.

"Бизнес постепенно адаптируется к войне, прибыль действующих украинских банков в январе-июле 2023 года составила 83,2 млрд грн, что в 24,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года (3,4 млрд грн). Экономика "поставлена на военные рельсы" и работает на Победу, каждый работник делает свой вклад в ее приближение" , - отмечается в заявлении.

В профсоюзах напоминают, что несоответствующая оплата труда в Украине еще несколько лет назад привела к критическому оттоку квалифицированных кадров из Украины. А война еще больше усилила эти тенденции, когда миллионы украинцев выехали за границу.

"Еще до распространения коронавируса мы совместно отмечали, что нехватка квалифицированных рабочих рук является одним из ключевых барьеров для динамичного развития нашего государства. Неужели сейчас, когда сотни тысяч украинских рабочих ушли на фронт защищать страну, оставшиеся работают на пределе своих сил, а миллионы членов их семей выехали за границу, мы не осознаем, что низкие зарплаты сегодня - это невозвращение наших с вами соотечественников завтра?" , - говорится в заявлении.

В профсоюзах напоминают, что минимальную заработную плату уже замораживали на 2023 год, и она до сих пор остается на уровне октября 2022 года - 6700 грн. Должностной оклад работника 1-ого тарифного разряда был заморожен вообще на уровне декабря 2021 года - 2893 грн. Была также приостановлена индексация денежных доходов населения.

Тогда как прожиточный минимум для трудоспособных лиц в ценах августе этого года уже составил 8015 грн.

Напоминаем:

Минимальная зарплата в Украине в 2024 году вырастет до 8 тысяч гривен, также планируется индексация пенсий. Об этом сообщал премьер-министр Денис Шмыгаль.