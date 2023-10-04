Министр обороны: В Италии не осталось запасов оружия для Украины

Италия почти исчерпала запасы вооружения, которые она могла передать Украине без ущерба собственной обороноспособности, сообщает Деловая столица.

Об этом заявил министр обороны Италии Гвидо Крозетто со ссылкой на tg24.sky.

"Когда мы говорим о поставках в Украину, есть два аспекта: политический и технический, чтобы посмотреть, что мы можем дать, не ставя под угрозу оборону Италии" , — сказал он.

По словам министра, Италия много внимания уделила системам ПВО.

"Проблема в том, что у нас нет безграничных ресурсов. С этой точки зрения, Италия сделала почти все, что могла, запасов больше не осталось" , — констатировал Крозетто.

Он добавил, что сейчас оценивается возможность предоставления восьмого пакета помощи Украине.

Как сообщалось, ранее Гвидо Крозетто заявил, что ситуация на фронте в Украине зашла в "тупик" и поэтому необходимо принять политическое решение.