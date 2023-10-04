ООН опубликовала отчет о теракте в Оленовке: версия HIMARS провалилась

Свежий отчет ООН по российскому теракту в колонии возле Еленовки свидетельствует, что даже одна ракета HIMARS, повлекла бы более серьезные разрушения, а также, что прилетевший в здание боеприпас двигался с востока на запад, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец со ссылкой на свежий отчет ООН.

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека собрало информацию о взрывах в ночь с 28 на 29 июля 2022 года в Волновахской исправительной колонии №120 возле Еленовки.

Несмотря на то, что уже в 11 часов российские пропагандисты в казарме снимали видео с якобы фрагментами боеприпасов HIMARS, УВКПЧ в отчете отмечает степень повреждений не соответствующих масштабам такого удара.

"Степень повреждений стен, потолка, крыши и окон казармы, состояние двухъярусных кроватей внутри, размеры остаточного кратера и радиус поражения не характерны для поражения боеприпасами HIMARS".

"Даже одна ракета HIMARS, вероятно, повлекла бы за собой повреждение и разрушение казарм и прилегающей территории значительно большего и серьезного масштаба. Кроме того, свидетели рассказали УВКПЧ, что слышали многочисленные взрывы".

Среди новых деталей также приводят то, что видеозаписи и фотоснимки разрушенных казарм показали точку удара внутри западной стены и две возможные точки проникновения через крышу.

Хотя точный тип оружия и место его происхождения определить не удалось, картина структурных повреждений выглядит согласованной с приведенным боеприпасом, который двигался по траектории с востока на запад.

УВКПЧ также добавляет, что держащее в плену государство несет ответственность за безопасность военнопленных и в случае их смерти или ранения обязано провести немедленное официальное расследование, устанавливающее индивидуальную уголовную ответственность за смерть или ранение военнопленных.

Однако офис УВКПЧ не получил информации, что Российская Федерация выполнила эти обязательства по расследованию и судебному преследованию.

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