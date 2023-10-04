Генштаб: ВСУ за сутки нанесли 13 авиаударов и уничтожили 10 артсистем

Силы обороны Украины в сутки нанесли 13 авиаударов по позициям российских оккупантов, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ 4 октября.

В течение суток произошло 45 боевых столкновений. Враг нанес 5 ракетных и 43 авиационных ударов, совершил 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, продолжает обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 25 населенных пунктов, среди них Клюсы, Турья Черниговской области; Сорокино, Прогресс, Степок Сумской области; Старица, Тихое, Малая Волчья Харьковской области.

На Купянском направлении Силы обороны отразили атаку противника в районе севернее Зыбино Харьковской области. Противник нанес авиационные удары возле Подолов Харьковской области и Куземовки Луганской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, в частности, Фиголовка, Новомлынск, Лиман Первый, Синьковка, Петропавловка, Ивановка Харьковской области.

На Лиманском направлении Силы обороны отразили 5 атак врага восточнее Макеевки Луганской области и северо-западнее Дибровы Донецкой области. Противник нанес авиационные удары неподалеку от Новоселовского, Белогоровки Луганской области и Северска, Спорного Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, в том числе Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Северск, Верхнекаменное, Федоровка, Спорное, Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении оккупанты безуспешно пытались восстановить утраченное положение в районах Григорьевки и Андреевки Донецкой области. Захватчики нанесли авиационные удары в районах н.п. Хромово, Часов Яр, Ивановское, Клещиевка, Торецк и Александро-Шультино Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 20 населенных пунктов, в частности, Миньковка, Богдановка, Клещиевка, Андреевка, Курдюмовка и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении Силы обороны отразили все атаки врага в районах Авдеевки и Ласточкиного Донецкой области. Враг нанес авиационный удар возле Авдеевки. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Керамик, Степное, Авдеевка, Первомайское, Невельское, Карловка Донецкой области.

На Марьинском направлении в течение суток Силы обороны успешно отразили 8 атак врага в районе Марьинки Донецкой области, 6 атак в районе Красногоровки и Новомихайловки Донецкой области. Противник нанес авиационные удары вблизи Марьинки и Новомихайловки. Под артиллерийским огнем окупантов находилось около 10 населенных пунктов, в частности, Красногорвка, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Елизаветовка Донецкой области.

На Шахтерском направлении наши защитники отразили атаку врага в районе Золотой Нивы Донецкой области. Оккупанты нанесли авиационных ударов вблизи Золотой Нивы, Урожайного и Старомайорского Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди которых Водяное, Угледар, Максимовка, Пречистовка, Золотая Нива, Благодатное, Урожайное Донецкой области.

На Запорожском направлении Силы обороны успешно отразили атаки врага в районах Вербового и Работино Запорожской области. От авиационных ударов пострадали Малая Токмачка и Работино Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 25 населенных пунктов, в частности, Работино, Новоандреевка, Малые Щербаки, Степное, Каменское, Плавные Запорожской области.

На Херсонском направлении противник нанес авиационные удары в районах н.п. Казацкое, Николаевка, Ольговка Херсонской области. Вражеским артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди которых Понятовка, Никольское Херсонской области и Херсон.

В то же время силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделениями ракетных войск поражен пункт управления, 3 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 10 артиллерийских средств и состав боеприпасов противника.