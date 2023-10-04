Россияне запустили группы ударных БпЛА в направлении южных областей
Воздушные силы в среду вечером сообщили, что россияне запустили несколько групп ударных БпЛА в направлении южных областей Украины, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщают Воздушные силы в Telegram.
"Зафиксирован запуск врагом нескольких групп ударных БпЛА из района полигона Чауда (Крым) в направлении южных областей. Возможно распространение тревог по направлению движения ударных БпЛА. В случае объявления воздушной тревоги – направляйтесь в укрытие!"