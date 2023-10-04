У полтавского военкома нашли подозрительные активы на 1,8 млн – НАПК

Нацагентство по предотвращению коррупции выявило у заместителя начальника Полтавского областного ТЦК и СП признаки приобретения необоснованных активов на более 1,8 млн грн, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает НАПК в Telegram.

По данным агентства, военком в мае приобрел автомобиль TOYOTA RAV4 стоимостью почти 1,5 млн грн. В том же месяце его мать, несмотря на недостаточные доходы, приобрела в собственность квартиру в Полтаве за почти 2 млн грн.

НАПК выяснило, что указанное жилье площадью 98 кв. м было приобретено за средства военкома.

В агентстве отмечают, что разница между стоимостью приобретенного имущества и законными доходами семьи составляет более 1,8 млн грн.

Материалы переданы в Специализированную антикоррупционную прокуратуру для решения вопроса об обращении в суд.