МВФ: Украинская экономика продолжит расти в следующем году

Украина хорошо адаптируется к условиям войны после вторжения России, и благодаря этому рост экономики продолжится и в следующем году, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил заместитель главы миссии Международного валютного фонда Натан Эпштейн, сообщает Reuters.

Эпштейн сказал, что движущей силой роста украинской экономики является внутренний спрос и сильное частное потребление.

"Экономика, безусловно, адаптируется к условиям войны, демонстрируя чрезвычайную устойчивость, и мы ожидаем, что рост продолжится в следующем году" , - сказал он.

Рост ВВП в Украине

В июне МВФ прогнозировал рост валового внутреннего продукта Украины в текущем году в диапазоне от 1% до 3%.

Эпштейн сказал, что он ожидает, что рост будет ближе к верхней отметке.

Работа МВФ с Украиной

Напомним, команда Международного валютного фонда 1 октября начала встречу с представителями властей Украины в Киеве. До этого после начала войны миссии работали онлайн или из Вены.

Напомним, что 31 марта МВФ одобрил четырехлетнюю программу расширенного финансирования для Украины на сумму 15,6 млрд. долларов. Программа составляет часть пакета международной поддержки с общей стоимостью 115 млрд. долларов. В то же время власти Украины должны реализовать 19 структурных маяков для продолжения финансирования.

В рамках программы МВФ выделил первый транш в размере 2,7 млрд долларов в апреле. Еще один транш в размере 890 млн. долларов был выделен в июне. Следующий ожидается осенью после второго пересмотра программы миссией МВФ.