Bloomberg: Германия поставит Украине дополнительные средства ПВО для защиты зерновых грузов

Германия планирует поставить Украине дополнительные средства противовоздушной обороны, чтобы помочь защитить зерновые грузы от потенциальных российских атак, сообщает Европейская правда.

Об этом стало известно агентству Bloomberg от источников.

По словам собеседников Bloomberg, ФРГ направит в Украину одну дополнительную систему противовоздушной обороны IRIS-T (не уточняется, какой дальности – малой или средней) и "более дюжины" зенитных самоходных установок Gepard.

Эти средства ПВО, которые должны прибыть в Украину до конца года, должны обеспечить прикрытие зерновых грузов, следующих в Румынию вдоль южного побережья Украины.

Дополнительные системы IRIS-T Германия передаст Украине после того, как они будут построены, отмечает Bloomberg.

Как известно, Украина в августе объявила о создании собственного маршрута транспортировки сельхозпродукции по Черному морю в условиях российской блокады – после того, как РФ вышла из Черноморской зерновой инициативы.

За последние недели по этому маршруту пришли 12 судов, но это – незначительное количество по сравнению с движением через зерновой коридор, который функционировал в рамках "зернового соглашения" при поддержке ООН и Турции.

Как известно, для помощи Украине с экспортом свои порты уже предложили Литва и Хорватия. Греция также предлагает свои порты в Эгейском море как еще один коридор для экспорта украинского зерна в условиях блокады Черного моря.