В Словакии подготовили военную помощь для Украины, но после выборов отменили

Президент Словакии Зузана Чапутова выступила против предоставления нового пакета военной помощи Украине в связи с результатом парламентских выборов, где победила антиукраинская партия Smer-SD экс-премьера Роберта Фицо, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщил словацкий портал Dennik N.

Изданию стало известно, что словацкое Министерство обороны рассматривает возможность предоставления Украине очередного пакета военной помощи.

Ее могли бы передать еще во время председательства технократического правительства Людовита Одора, но президент Зузана Чапутова, которая является политически ответственной за кабинет министров, выступает против такого плана.

В комментарии Dennik N представитель Чапутовой Мартин Стрижинец объяснил, что она таким образом "уважает результаты демократических выборов", победитель которых Smer-SD обещал избирателям "не давать Украине ни одного патрона".

Президент Словакии считает, что игнорирование этой позиции Smer-SD и "некоторых других" партий "создало бы досадный прецедент на будущее".

Напомним, Роберт Фицо и возглавляемая им политсила получили больше всего голосов на досрочных парламентских выборах в Словакии в эту субботу. В понедельник он получил две недели на формирование правительства.

Фицо и раньше декларировал намерения прекратить военную и политическую поддержку Украины, что говорить о вступлении Украины в ЕС сейчас "иллюзорно", а также заявлял, что в Украине якобы "толерируют нацизм".