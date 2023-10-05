ISW: ВСУ продвинулись возле Новопрокоповки на юге и Бахмутом

Украинские войска продолжали наступательные действия и продвинулись вперед в районе Бахмута Донецкой области, вдоль линии Авдеевка-Донецк и возле Новопрокоповки Запорожской области.﻿ Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), сообщает Украинская правда.

Аналитики института сообщают, что корреспондент кремлевского издания "Известия" утверждал, что украинские силы удерживают позиции в радиусе 40 метров от железнодорожного полотна вблизи Клищеевки в Донецкой области.

Российские военные также утверждали, что украинские войска возобновили бронетехнические штурмы вблизи Клещеевки и Андреевки в направлении железнодорожного пути и что продолжаются бои в противоречивых "серых зонах" к северо-востоку и юго-западу от Андреевки.

Кроме этого, по информации из российских источников известно, что украинские силы продолжали ограниченные наступательные операции на линии Авдеевка-Донецк и незначительно продвинулись.

На западе Запорожской области украинские войска достигли подтвержденных успехов. Геолокационные кадры, опубликованные 4 октября, показывают, что украинские силы незначительно продвинулись вдоль небольшой местной дороги к востоку от Новопрокоповки (примерно 5 км к юго-востоку от Роботино). Украинские силы также удерживают позиции вблизи системы окопов, которая пролегает вдоль трассы Орехов-Токмак между Роботиным и Новопрокоповкой.

Российские военные отмечают, что украинские войска усилили обстрелы вдоль линии Роботино-Копани (примерно 5 км к северо-западу от Роботино), и некоторые российские источники утверждали, что украинские силы продвинулись к некоторым российским оборонительным окопам на этой линии в течение последнего дня.

Российские войска 4 октября продолжили контратаку на западе Запорожской области и восстановили некоторые позиции. Украинский Генштаб сообщил, что российские силы атаковали вблизи Роботино и Вербового. Несколько российских источников утверждали, что российским десантникам (ВПВ) удалось отбросить украинские силы примерно на 2 км возле Вербового 4 октября. Российский военный блогер опубликовал яркие кадры, на которых отряд десантников 7-й дивизии ВПВ якобы зачищает захваченный украинский опорный пункт где-то между Роботиным и Вербовым.

Ключевые выводы ISW за 4 сентября