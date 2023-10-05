Британия обвинила РФ в намерении заминировать украинский "зерновой коридор"

В МИД Великобритании заявили, что по данным разведки Россия намерена установить морские мины на пути гражданских судов, которые вывозят на экспорт украинское зерно, сообщает Украинская правда.

Обнародованные 4 октября данные свидетельствуют о том, что Россия может продолжать нацеливаться на гражданское судоходство в Черном море, в том числе устанавливать морские мины на подходах к украинским портам.

Великобритания считает, что Россия пытается поставить под угрозу гражданские суда, проходящие через украинский "гуманитарный коридор", чтобы сдержать экспорт украинского зерна. Это позволило бы России давить на украинскую экономику.

Россия хочет избежать открытого затопления гражданских судов, вместо этого "фальшиво обвиняет" Украину в любых атаках на гражданские суда в Черном море.

Великобритания обнародовала информацию о заминировании, чтобы предотвратить любой такой инцидент.

"Мы стремимся обеспечить, чтобы Украина могла продолжать экспортировать свою сельскохозяйственную продукцию всеми подходящими маршрутами, включая "гуманитарный коридор", сухопутным транспортом и через Дунай" , – говорится в заявлении.

﻿"Мир наблюдает - и мы видим насквозь циничные попытки России обвинить Украину в своих нападениях. Мы и наши союзники выступаем вместе против Путина и его попыток нанести вред Украине и, таким образом, навредить остальному миру" , – заявил министр иностранных дел Джеймс Клеверли.

Британские власти отметили, что после выхода из Черноморской зерновой инициативы Россия повредила 130 объектов портовой инфраструктуры в Одессе, Черноморске и Рени. И уничтожила почти 300 000 тонн зерна, которого было бы достаточно, чтобы прокормить более 1,3 миллиона человек в течение года.