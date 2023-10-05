Курс валют НБУ на 5 октября
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в четверг, 5 октября 2023 года
Курс доллара, по сравнению с 4 октября, повысился на 1 коп до 36.60 за 1 доллар.
Курс евро повысился на 10 коп до 38.43 за 1 евро.
Рубль не изменился, и его курс составил 3.68 за 10 рублей. Курс рубля остается неизменным с 4 октября 2023 года.
Фунт стерлингов подорожал на 21 коп до 44.36 за 1 фунт стерлингов.
Швейцарский франк подорожал на 21 коп до 39.88 за 1 швейцарский франк.
Польский злотый подорожал на 2 коп до 8.30 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|36.602300
|EUR
|Евро
|38.428800
|RUB
|Рубль
|0.367720
|GBP
|Фунт стерлингов
|44.362000
|CHF
|Швейцарский франк
|39.882600
|PLN
|Польский злотый
|8.302100