На юге Силы обороны уничтожили 24 "Шахеда" – Гуменюк

Украинские военные в зоне ответственности ОК "Юг" ночью уничтожили 24 дрона-камикадзе типа "Шахед".﻿ Об этом заявила спикер Сил обороны юга Украины Наталия Гуменюк в эфире телемарафона, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

"Есть уже предварительные результаты – 24 "Шахеда" были уничтожены в нашей зоне ответственности. Это южные и юго-восточные области Украины. Окончательные результаты еще подведем и расскажем" , - отметила Гуменюк.

По ее словам, большинство "Шахедов" враг запускает именно с юга, вероятно, из-за удобного размещения баз и логистики, которая учитывается при транспортировке дронов. Также в таком случае маршрут пролета дронов частично проходит по временно оккупированной территории, что, по мнению врага, гарантирует некоторую скрытность.

Согласно сообщению Генштаба ВСУ, всего ночью оккупанты запустили по территории Украины 29 дронов типа "Шахед".

Позже в Воздушных силах подтвердили﻿, что сбили 24 из 29 вражеских беспилотников-камикадзе в пределах Одесской, Николаевской и Кировоградской областей. "Шахеды" запускали с территории оккупированного Крыма (мыс Чауда).

Ночная атака на Украину 5 октября

Российские войска 5 октября запустили по территории Украины несколько групп ударных беспилотников типа "Шахед" с нескольких направлений. О фиксации дронов-камикадзе сообщалось в Николаевской, Херсонской и Кировоградской областях.

Также во время комбинированной атаки сообщалось о взрывах в Миргороде, в Воздушных силах ВСУ предупреждали о ракетной угрозе в Полтавской области. Кроме того, серия взрывов ночью прозвучала в Кропивницком.