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ВСУ с начала вторжения ликвидировали 280 тысяч оккупантов – Генштаб

ВСУ с начала вторжения ликвидировали 280 тысяч оккупантов – Генштаб
Фото: Facebook

С начала полномасштабного российского вторжения Вооруженные силы Украины ликвидировали 280 тысяч оккупантов, в том числе 580 – за минувшие сутки. Также 4 октября украинские военные уничтожили 12 танков, 31 артсистему, две реактивные системы залпового огня и другую военную технику противника.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 05.10.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 280 470 (+580) человек,
  • танков – 4 757 (+12) ед,
  • боевых бронированных машин – 9 052 (+26) ед,
  • артиллерийских систем – 6 643 (+31) ед,
  • РСЗО – 804 (+2) ед,
  • средств ПВО – 540 (+0) ед,
  • самолетов – 315 (+0) ед,
  • вертолетов – 316 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 5 121 (+8),
  • крылатых ракет – 1 530 (+0),
  • кораблей /катеров – 20 (+0) ед,
  • подводных лодок – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 8 980 (+18) ед,
  • специальной техники – 948 (+2).

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