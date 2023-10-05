ВСУ с начала вторжения ликвидировали 280 тысяч оккупантов – Генштаб
С начала полномасштабного российского вторжения Вооруженные силы Украины ликвидировали 280 тысяч оккупантов, в том числе 580 – за минувшие сутки. Также 4 октября украинские военные уничтожили 12 танков, 31 артсистему, две реактивные системы залпового огня и другую военную технику противника.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 05.10.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 280 470 (+580) человек,
- танков – 4 757 (+12) ед,
- боевых бронированных машин – 9 052 (+26) ед,
- артиллерийских систем – 6 643 (+31) ед,
- РСЗО – 804 (+2) ед,
- средств ПВО – 540 (+0) ед,
- самолетов – 315 (+0) ед,
- вертолетов – 316 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 5 121 (+8),
- крылатых ракет – 1 530 (+0),
- кораблей /катеров – 20 (+0) ед,
- подводных лодок – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 8 980 (+18) ед,
- специальной техники – 948 (+2).