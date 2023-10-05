ВСУ с начала вторжения ликвидировали 280 тысяч оккупантов – Генштаб

С начала полномасштабного российского вторжения Вооруженные силы Украины ликвидировали 280 тысяч оккупантов, в том числе 580 – за минувшие сутки. Также 4 октября украинские военные уничтожили 12 танков, 31 артсистему, две реактивные системы залпового огня и другую военную технику противника.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 05.10.23 ориентировочно составили: