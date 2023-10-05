Британская разведка объяснила, зачем РФ учения гражданской обороны

В последние дни Россия проводит учения по гражданской обороне на большей части территории страны по сценарию широкомасштабного международного вооруженного конфликта. Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании в четверг, сообщает Европейская правда.

Эти учения проводят ежегодно с 2012 года и совпадают с Днем гражданской обороны России 4 октября. Нынешние учения вряд ли будут кардинально изменены или расширены, говорится в обзоре.

Поколениями СССР, а впоследствии Россия уделяли внимание внутренней подготовке к большому конфликту. Однако, даже учитывая продолжающуюся войну в Украине, вряд ли Россия существенно изменила свою позицию относительно национальной готовности за последние месяцы, считают британские аналитики.