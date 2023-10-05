В Венгрии партия Орбана существенно потеряла поддержку – опрос

С февраля этого года партия власти в Венгрии "Фидес" потеряла 400 тысяч сторонников. Об этом свидетельствует опрос центра Median, сообщает Европейская правда.

Поддержка партии премьер-министра Виктора Орбана среди населения упала с 35% до 30%.

Однако, согласно исследованию, падение поддержки "Фидес" не происходило параллельно с ростом популярности оппозиции.

За последние полгода поддержка левых и либеральных партий также снизилась, а поддержка для националистического движения "Наша Родина" (Mi Hazank) выросла.

Из-за падения поддержки в "Фидес" решили применить смелую стратегию, проведя в следующем году выборы в Европейский парламент вместе с выборами в местные органы власти.

По оценкам, партия Орбана может рассчитывать на 46% поддержки на выборах в Европарламент, то есть на 6,5 процентного пункта меньше, чем в 2019 году, и на 8 процентных пунктов меньше, чем на прошлогодних парламентских выборах.

На момент сбора сентябрьских данных венгерское население охватил пессимизм, которого не было с декабря прошлого года. 65% опрошенных сказали, что все в стране идет в неправильном направлении, и только 28% считают, что Венгрия движется туда, куда нужно.

Напомним, по данным СМИ, премьер Венгрии Виктор Орбан на встрече с коллегами по партии "Фидес" и сторонниками рассказал, что планирует руководить страной до 2034 года. Ранее он несколько раз публично намекал, что планирует быть главой правительства до 2030 года.