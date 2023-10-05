США и ЕС работают над правовой базой для передачи Украине активов РФ – Блинкен

Соединенные Штаты работают с европейскими союзниками и партнерами по созданию необходимой правовой базы для использования конфискованных активов России на проекты восстановления Украины. Об этом сказал во время выступления в Университете Техаса госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает Укринформ.

"Это около $300 миллиардов, и большая часть из них находится в Европе, а не в Соединенных Штатах. Так что мы смотрим, какие правовые полномочия можем иметь мы и европейцы, чтобы действительно использовать эти активы для Украины" , - объяснил госсекретарь США.

Он подчеркнул, что россияне должны заплатить за восстановление Украины. "И одним из способов сделать это было бы использование этих активов" , – отметил Блинкен.

При этом он отметил важность усилий для создания соответствующей правовой базы.