Вересень став найспекотнішим за всю історію спостережень

Сентябрь 2023 года оказался самым жарким для Европы и всего мира, побив рекорд 2020 года. Об этом заявили в европейской программе исследования окружающей среды и безопасности Copernicus, сообщает Европейская правда.

Со средней температурой на суше 16,38°C, сентябрь стал на 0,5°C теплее до сих пор рекордного сентября 2020 года.

Если же взять средние температурные показатели сентября в течение 1850-1900 годов, сентябрь 2023 года был жарче на 1,75°C, а по сравнению со средними показателями сентября 1991-2020 годов – на 0,9°C теплее.

"Мы только что стали свидетелями самого невероятного месяца сентября с точки зрения климата... Мы входим в "новый мир" , – заявил руководитель службы отслеживания изменения климата Карло Буонтемпо.

Аномально теплая или даже жаркая погода наблюдалась на всех континентах.

В Европе зафиксировали новый континентальный жаркий рекорд сентября: во Франции столбик термометра превышал 35°C фактически до начала октября.

Средняя температура мирового океана достигла 20,92°C, что также является рекордом для сентября и самым высоким показателем после августа 2023 года.