Правительство назначило пожизненную стипендию отцу Зеленского – документ

Кабинет министров назначил пожизненную стипендию отцу президента Украины Александру Зеленскому "за выдающиеся заслуги в сфере высшего образования". Об этом говорится в соответствующем распоряжении правительства, сообщает Новое время.

Всего в списке около 120 научно-педагогических работников Украины. Согласно документу, стипендии Кабмина они будут получать с 1 сентября 2023 года. Выплаты будут происходить в рамках бюджетных назначений.

Скриншот из документа Кабмина

Александр Зеленский — украинский ученый в области автоматизации геолого-маркшейдерского обеспечения в горном деле. Он профессор Государственного университета экономики и технологий, доктор технических наук, соавтор четырех монографий и имеет около 140 публикаций.

С 1995 года занимает должность заведующего кафедрой информатики и информационных технологий в Криворожском экономическом институте.