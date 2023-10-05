РФ планирует разместить свои корабли на новой базе в Абхазии

Россия разместит корабли Черноморского флота на базе в Абхазии, грузинском регионе, оккупированном Москвой в начале 1990-х.﻿ Об этом заявил глава оккупационной администрации региона Аслан Бжания в интервью российскому изданию "Известия", пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

"Мы подписали соглашение, и в ближайшее время в Очамчирском районе будет пункт постоянного базирования военно-морского флота РФ" , - сказал так называемый "президент" Абхазии.

Он дал это интервью на следующий день после встречи с президентом Владимиром Путиным.

Россия объявила Абхазию и другой грузинский регион, Южную Осетию, "независимыми государствами" в 2008 году после того, как российские войска вторглись в Грузию.

Напомним, Россия перебазировала почти полтора десятка кораблей Черноморского флота из оккупированного Севастополя в Новороссийск, который является крупнейшим портом на юге РФ. Причиной стали постоянные атаки на флот в Крыму.

При этом российские корабли, боясь новых ударов, стали реже покидать акваторию временно оккупированного Крыма.