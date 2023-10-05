Оккупанты за сутки обстреляли 11 областей – сводки ОВА

Армия Российской Федерации за сутки совершила атаки на 11 областей Украины. Об этом говорится в сводной информации областных военных администраций о ситуации в регионах Украины по состоянию на 9.00 четверга, 5 октября, сообщает Укринформ.

Кировоградскую область ночью россияне атаковали дронами. Работала ПВО. Сбиты 9 беспилотников. Есть попадания. Идет ликвидация пожара. По предварительным данным, гражданская инфраструктура не повреждена.

В Черниговской области за сутки враг совершил один обстрел из минометов Сновской общины Корюковского района.

В Сумской области ночью и утром россияне 5 раз обстреляли пограничники. Зафиксировано 16 ударов из минометов и АГС. Обстрелы подверглись Путивльской, Эсманской, Шалыгинской, Середино-Будской общинам. Вчера в течение дня россияне обстреливали пограничные Сумщины, сбрасывали ВОГ с помощью БпЛА, выпускали с вертолета ракеты НАР. Обстрелы потерпели Краснопольская, Хотинская, Середино-Будская общины.

В Днепропетровской области утром российские войска открыли огонь по Никополю. Последствия выясняются. Вчера днем россияне тоже обстреливали Никополь. Осколочное ранение получила 75-летняя женщина. Повреждены 10 частных домов, несколько хозяйственных сооружений, объект инфраструктуры, автомобили и линии электропередач.

В Запорожской области враг нанес 189 ударов по 23 населенным пунктам. 163 артобстрела пришлись по территории, в частности Железнодорожного, Волшебного, Красного, Малиновки, Преображенки, Малых Щербаков, Пятихаток, Плавней и Каменского.

Войска РФ совершили 4 авиаудара по Орехову, Малой Токмачке и Роботино, 9 атак БпЛА по Новоданиловке, Полтавке, Роботиному, Новодаровке, Левадному, Малой Токмачке и Степному, 13 обстрелов из РСЗО Гуляйполя, Новоандреевки, Новодаровки, Ранены 47-летняя жительница Каменского и 64-летняя жительница Орехова. Поступили 19 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.

В Харьковской области ночью агрессоры нанесли ракетный удар (предварительно, ЗРК С-300) по пгт Печенеги Чугуевского района. Зафиксированы попадания на территории дачного поселка, повреждены два дома, произошли пожары. Также враг обстрелял деревню Гороховатка Изюмского района. Произошел лесной пожар на площади 500 кв. м. В результате обстрелов села Глубокое Харьковского района горела трава на площади 2 га.

Вчера враг обстрелял Волчанск Чугуевского района. Поврежден дом, горели травы и кустарники. В результате обстрелов из артиллерии пгт Казачья Лопань Харьковского района повреждены два частных дома, хозяйственные постройки, автомобиль.

В Луганской области россияне совершили 149 обстрелов, выпустили 554 снаряда.

В Донецкой области под огнем находились Торецк, Авдеевка, Красногоровка, Часов Яр, Новогригоровка, Курдюмовка, Керамик, Райское, Петровка, Кучеров Яр, Шахтерское, Новокалиново. Повреждены 55 жилых домов (из них три многоквартирных), гараж, два автомобиля, два ЛЭП. В Донецкой области за сутки один человек погиб, трое были ранены.

Ночью в Николаевской области ПВО уничтожило 10 ударных БПЛА типа Shahed. Утром россияне наносили артиллерийские обстрелы возле населенного пункта Куцурубской общины.

Одесскую область ночью захватчики атаковали ударными дронами типа Shahed с южного направления (крымский мыс Чауда). Всего уничтожено 5 БПЛА.

В Херсонской области ночью россияне ударили из авиации по Одрадокаменке и Николаевке Бериславского района. Информация о пострадавших и разрушениях устанавливается. За минувшие сутки по области враг совершил 78 обстрелов (выпустил 445 снарядов), из них по Херсону – 8 обстрелов (25 снарядов).

В Бериславском районе из авиации войска РФ атаковали Бургунку, Ольговку и Николаевку, сбросили около 10 управляемых авиабомб. В Херсоне в результате обстрелов разрушений подверглись образовательное заведение и жилые дома.

Также россияне обстреляли Садовое Херсонского района. Пострадал 65-летний мужчина. В селе Брускинское Бериславского района в поле на мине взорвался 32-летний мужчина и был доставлен в Великоалександровскую больницу в тяжелом состоянии.