Зеленский прибыл в Испанию на встречу лидеров ЕС
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что прибыл в испанскую Гранаду на саммит Европейского политического сообщества, в котором примут участие лидеры ЕС.
Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Зеленского.
"Украина наравне с другими нациями в нашем общем европейском доме участвует ради безопасности и стабильности на континенте", – отметил Зеленский.
Президент анонсировал "важные двусторонние встречи" и работу в "общих форматах".
"Ключевое для нас, особенно перед зимой, – усиление ПВО, и уже есть основа для новых договоренностей с партнерами. Готовимся их подтвердить и реализовать.
Работаем над усилением существующей в Европе архитектуры безопасности, в частности, региональной. Украина имеет веские предложения", – говорится в сообщении.
В частности, особое внимание Украина планирует уделить Черноморскому региону, глобальной продовольственной безопасности и защите свободы мореходства.