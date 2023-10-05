Экс-глава Еврокомиссии: Украина не готова к вступлению в ЕС из-за коррупции

Бывший председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер считает, что Украина пока не соответствует критериям членства в Евросоюзе. Такое мнение он высказал в интервью газете Augsburger Allgemeine, сообщает Европейская правда.

"Мы не должны давать ложных обещаний людям в Украине, которые погрязли в страданиях. Я очень зол из-за некоторых голосов в Европе, которые пытаются убедить украинцев, что они могут стать членами ЕС немедленно. Это не было бы хорошо ни для ЕС, ни для Украины" , – заявил Юнкер.

Он сказал, что любой, кто имел хоть какое-то отношение к Украине, знает, что "это страна, которая коррумпирована на всех уровнях общества".

"Несмотря на усилия, она не готова к вступлению, ей нужны масштабные внутренние реформы. У нас был плохой опыт с некоторыми так называемыми новыми членами, например, в отношении верховенства права. Это не должно повториться" , – отметил Юнкер.

Вместе с тем он считает, что европейская перспектива для Молдовы и Украины должна быть сохранена, но "не должна быть связана с надеждой на то, что этого можно достичь за одну ночь, просто нажав на кнопку".

"Если в этих странах будет достигнут прогресс, будь то в Украине или на Западных Балканах, они, безусловно, должны иметь возможность участвовать в отдельных этапах европейской интеграции. Мы должны работать над тем, чтобы сделать возможным что-то вроде частичного присоединения, разумной формы почти расширения" , – сказал Юнкер.

Стоит отметить, что о немедленном присоединении Украины к ЕС речь не идет. В конце августа президент Европейского совета Шарль Мишель заявил, что хочет, чтобы ЕС был готов к расширению до 2030 года. Впрочем, в ЕС есть сторонники не привязываться ни к каким срокам присоединения новых членов, такой позиции придерживается Португалия.