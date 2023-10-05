Новые переговоры по формуле мира могут пройти в Турции – СМИ

Турция примет новый раунд переговоров партнеров Украины по обсуждению подготовки саммита формулы мира. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, сообщает Новое время.

Отмечается, что встреча запланировали на конец октября в Стамбуле. Она пройдет вслед за аналогичными переговорами в Дании в июне и в Саудовской Аравии в августе. Участники будут обсуждать идеи достижения прочного мира в Украине.

По словам двух собеседников издания, ожидается, что во встрече примет участие ограниченное число официальных лиц, включая представителей США.

Белый дом пока не определил, кто именно будет участвовать.

Страна-агрессор Россия не приглашена на встречу.

Президент Украины Владимир Зеленский представил формулу мира из десяти пунктов на саммите G20 в ноябре 2022 года. Она включает восстановление территориальной целостности Украины, вывод российских войск, освобождение всех пленных, трибунал для виновных в агрессии и гарантии безопасности для Украины.

5−6 августа в Джидде (Саудовская Аравия) состоялись двухдневные переговоры по украинской формуле мира, участие в которых принимали высокопоставленные чиновники и дипломаты из около 40 стран. В саммите принимают участие в том числе и представители Индии и Китая. А вот Россию туда не пригласили.

Это уже вторая встреча в таком формате — предыдущая состоялась в июне этого года в датском Копенгагене.