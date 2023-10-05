НАПК предлогает ввести санкции против сервисов "Яндекса"

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) Украины внесло ряд дочерних компаний Yandex в перечень кандидатов на санкции. Услуги Yandex работают на российскую пропаганду и тесно сотрудничают с ФСБ, предоставляя им доступ к массиву частных данных пользователей, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

НАПК уже подало предложения по применению санкций против компаний Yandex в СБУ и другие ответственные органы.

Как отметили в пресс-службе, Яндекс остается мощным инструментом пропаганды наравне с российскими телеканалами. Массивы данных Яндекса хранятся в трех крупных дата-центрах, находящихся на территории РФ. К ним имеет круглосуточный доступ к ФСБ, причем вполне официально.

Подробнее об опасности сервисов Яндекса:

"Яндекс-поиск", работающий по настроенным алгоритмам, которые выдают на первых страницах нужную кремлю информацию, в выдачу не попадает критика власти или правдивая информация о войне против Украины.

"Яндекс-деньги", на 75% принадлежащий Сбербанку России, располагает всеми данными об онлайн-перемещении денег пользователей.

"Яндекс-еда" и "Яндекс-такси", имеющие данные о домашних и рабочих адресах клиентов, их рабочем расписании, перемещении в течение дня, адресах школ и детсадов, откуда клиенты забирают своих детей.

Одними из самых опасных сервисов являются Яндекс-карты и Яндекс-навигатор, которыми после вторжения некоторые украинские водители продолжают пользоваться с помощью VPN. Из-за них, среди прочего, россияне могут получить данные о движении военной техники и режимных объектах на территории Украины.

Эти сервисы все еще доступны для загрузки на платформах App Store и Google Play в мире.

Имея доступ к трекингу имен, платежных карт и адресов, Яндекс может передавать информацию, например, о людях, приезжающих на работу в госучреждения или в посольства других стран. Так, сервис Яндекса Yango (такси, доставка пищи), работавший в 16 странах за пределами РФ, был ограничен и запрещен властями нескольких государств по соображениям безопасности. Это сделали правительства Латвии, Эстонии, Британии, Франции и Казахстана, сообщили в НАПК.

От политического режима государства-агрессора за кураторство над Яндексом отвечали Владислав Сурков (находится под санкциями США, ЕС, Великобритании, Украины, Канады, Швейцарии и Австралии), а затем Вячеслав Володин (находится под санкциями США, ЕС, Великобритании, Украины, Канады, Швейцарии, Австралии, Японии и Новой Зеландии).

Напомним, что на портале НАПК "Война и Санкции" появился раздел "Кандидаты на санкции", который поможет легко найти потенциальных кандидатов для наложения санкций как в Украине, так и в странах санкционной коалиции. Раздел предлагает перечень обоснований и доказательной базы для быстрого и эффективного применения санкций.

Яндекс и его сервисы запрета в Украине в мае 2017 указом президента.

Напомним, соучредитель Яндекса Аркадий Волож еще в июне 2022 года попал в санкционные списки ЕС из-за его финансовой поддержки правительству РФ. В августе 2023 года он впервые с начала полномасштабного вторжения сделал публичное заявление с осуждением войны против Украины, а также убрал из своей биографии в интернете все, что было связано с его работой в РФ. Сразу после заявления он подал прошение в Евросоюз о снятии с него санкций и о возобновлении работы внероссийских яндекс-сервисов.

Однако известно, что компания давно и добровольно сотрудничала с Кремлем. Так, в 2009 году Яндекс продал за 1 евро государственному российскому "Сбербанку" одну так называемую золотую акцию (актив, дающий широкие полномочия по контролю за пакетами акций предприятия). Также соучредитель Яндекса после оккупации Крыма неоднократно находился на личных встречах с Путиным. Известно, что они встречались на мероприятиях по разработке искусственного интеллекта в 2017 году и IT-инвестированию в 2020-м.