В Италии прогнозируют наступление РФ зимой и переговоры весной
Министр обороны Италии Гвидо Крозетто считает, что Россия, вероятно, попытается устроить новое наступление зимой 2024 года. Его заявление цитирует агентство ANSA, сообщает Лига.net.
По его словам, зимой, возможно, будет "ответ России на украинское наступление".
"Думаю, что весна может стать периодом, когда, исчерпав оружие обеих сторон, чтобы попытаться добиться поворотного момента с обеих сторон, можно будет начать попытку диалога", — сказал Крозетто.
Он отметил, что Италия уделяет большое внимание усилению противовоздушной обороны Украины, чтобы остановить атаки на гражданскую и энергетическую инфраструктуру, но признал, что запасы истощаются.
"Проблема в том, что у вас нет неограниченных ресурсов. Италия сделала почти все, что могла, места для дальнейшего развития не так много", — резюмировал глава ведомства.