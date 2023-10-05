В РФ заявляют об обстрелах Брянской области: есть повреждения

Россияне заявляют о якобы массированных обстрелах Брянской области. При этом захватчики традиционно обвиняют Украину, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.

Как пишет российский Telegram-канал Mash, под якобы обстрел кассетными боеприпасами попал поселок Погар, из-за чего, мол, повреждены 11 домов.

"Еще двумя "Ураганами" атаковали город Севск - они попали в гостиничный комплекс "М-3". Из последствий: выбиты стекла в административных домах и повреждена кровля в отеле. Осколками зацепило автомойку и две большегрузные машины" , - пишет российский паблик.

Россияне также утверждают, что из-за "обстрела" в поселок Климово Брянской области повреждены электролинии и три дома. А в селе Городци якобы дрон бросил взрывчатку на дома и гаражи.