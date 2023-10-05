Данилов считает, что РФ не может превратить экономику в военную

Никакой военной экономики в РФ быть не может, они способны на сегодняшний день лишь ремонтировать "металлолом" на складах и отправлять подержанную технику на фронт. Об этом в эфире телемарафона сказал секретарь СНБО Алексей Данилов, отвечая на вопрос, может ли экономика РФ превратиться в исключительно военную, сообщает Укринформ.

"Военная экономика могла быть только в СССР. Никакой военной экономики в России быть не может, потому что там сама экономика на сегодняшний день состоит из двух частей – это нефть и газ. Если они считаются, что есть нефть и газ, и они могут стрелять, убивать наших граждан, наших детей, это совсем не соответствует действительности.

Все, что они сегодня делают, они берут тот металлолом, который в огромном количестве есть на Дальнем Востоке, в Сибири, они его ремонтируют, красят и отправляют на поле боя. Вот на сегодняшний день ситуация с их вооружением" , - подчеркнул Данилов.

По его словам, когда они обращаются к Ирану за помощью, это говорит о том, что у них нет возможности самостоятельно решать те или иные сложные вопросы.