Зеленский об американской помощи: Байден уверял в полной поддержке

Президент Владимир Зеленский, прибыв на саммит Европейского политического сообщества в Испании, прокомментировал обеспокоенность дальнейшей поддержкой Украины со стороны США, сообщает Европейская правда.

Отвечая на вопрос прессы, волнуют ли его новости из США по поводу помощи Украине, Зеленский сказал, что "в Украине мы перестали волноваться в первые дни полномасштабного вторжения".

"Думаю, для нас уже поздно волноваться" , – сказал президент.

Он рассказал, что во время визита в США слышал уверения в полной поддержке Украины от президента Джо Байдена.

"Я был в Вашингтоне, встречался с президентом Байденом, я слышал о 100-процентной поддержке Белого дома, а также (слышал) о двухпартийной поддержке в Конгрессе" , - отметил глава государства.

Он обратил внимание, что сейчас в США "сложный избирательный период", поэтому раздаются "разные голоса", и некоторые голоса "очень странные". "Мы будем говорить об этом сегодня" , – сказал Зеленский, имея в виду встречу европейских лидеров в Гранаде.

Зеленский также назвал сохранение единства Европы самым большим вызовом на данный момент и отметил, что будет говорить на встречах в четверг о необходимости защитить украинское небо от будущих российских атак зимой.