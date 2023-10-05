Россияне сделали все, что могли для защиты Крымского моста – ВМС
Российские оккупанты предпринимают различные меры для защиты Крымского моста. Захватчики уже исчерпали возможности для укрепления обороны этой незаконной конструкции. Об этом заявил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона, пишет Владимир Костырин, РБК-Украина.
Офицер отметил, что недавно интервенты даже соорудили якобы "непроницательную" систему охраны Крымского моста.
Такая защита касается противовоздушной обороны, уточнил представитель ВМС Украины.
Также он добавил, что в настоящее время для охраны этого объекта имеется вражеская корабельная группировка, которая включает 5 кораблей и 4 катера морской охраны ФСБ РФ.
Кроме того, возле Крымского моста захватчики также затопили несколько барж.
"Все, что могли сделать оккупанты - они уже сделали. В частности, притопленные баржи с заграждениями", - сказал Плетенчук.