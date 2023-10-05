В МВД назвали количество без вести пропавших среди военных и гражданских

На сентябрь 2023 года без вести пропавшими при особых обстоятельствах считаются 15 000 военнослужащих украинцев, а также 11 000 гражданских. Об этом в эфире телемарафона сказал замглавы Министерства внутренних дел Леонид Тимченко, сообщает Лига.net.

"В настоящее время более 26 000 человек находятся в розыске как пропавшие без вести при особых обстоятельствах. Из них 11 000 – это гражданские, и около 15 000 – это военные" , – сказал он.

Данные о каждом пропавшем без вести внесены в специальный реестр, который координирует Главное управление разведки.

По словам Тимченко, почти 9000 семей получили выписки из этого реестра.