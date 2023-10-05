Депутаты упростили процедуру списания военного имущества
Верховная рада приняла закон об упрощении процедуры списания военного имущества на период действия военного положения. Документ поддержали 302 депутата. Об этом заявил нардеп Ярослав Железняк, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.
Законом (проект № 10039) предоставляются дополнительные полномочия командирам воинских частей списывать военное имущество независимо от номенклатуры служб обеспечения (кроме оружия) стоимостью за единицу военного имущества или по одному акту до 100 тысяч необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (1,7 млн гривен) по упрощенной процедуре.
"Задачей закона является упрощение процедуры списания военного имущества, которое было утрачено (уничтожено, разрушено) в результате военных (боевых) действий", - говорится в пояснительной записке к проекту.