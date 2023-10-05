В соцсети X больше не отображаются заголовки в ссылках

Социальная сеть X (бывший Twitter) больше не показывает заголовки новостей, опубликованных на платформе, сообщает Укринформ.

Платформа больше не показывает заголовки новостных статей, которыми пользователи делятся в ленте социальной сети. Вместо этого X показывает только главное изображение статьи и домен (адрес сайта), но не дает содержания новости. Пользователь, нажав на изображение, может перейти на сайт, являющийся источником новости, и только так получить доступ к контексту.

Ссылки в X теперь отображаются так / Скриншот

Ранее пользователи соцсети видели название новости рядом с изображением.

Отмечается, что еще в августе этого года владелец Х Илон Маск подтвердил работу над изменением публикации новостей в соцсети.

Как известно, Маск регулярно конфликтует с традиционными СМИ. Так, ранее он отменил проверенную галочку американской газете The New York Times (ссылаясь на отказ издания платить за проверенный статус), а затем восстановил ее – прежде чем удалить ее снова.

В то же время, владелец соцсети Х поощряет людей становиться "гражданскими журналистами", публикуя материалы (тексты, аудио, видео) непосредственно на его платформе.