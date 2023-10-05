В ЕС заявили, что не смогут заменить США в поддержке Украины

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель выразил надежду, что США пересмотрят свое решение о помощи Украине и продолжат оказывать поддержку в войне против России. Об этом Боррель сказал, прибыв на саммит Европейского политического сообщества в Испании, сообщает Европейская правда.

Боррель назвал решение США не включать поддержку Украины в соглашение о временном финансировании плохой новостью и выразил надежду, что это не окончательная позиция Соединенных Штатов.

"Украина нуждается в поддержке ЕС, и мы уверены, что будем иметь ее, и мы повысим ее, но также (Украина нуждается) и в помощи США. Я надеюсь, украинцы надеются, и я думаю, что каждый, кто не хочет, чтобы Путин выиграл эту войну, должен искать пути, чтобы США пересмотрели этот вопрос и продолжили поддерживать Украину", – заявил Боррель.

В то же время он отметил, что "Европа не может заменить США" в вопросе поддержки Украины, хотя планирует расширить помощь.

"Европа увеличивает свою поддержку. На столе – предложение на 50 млрд евро с гражданской и экономической стороны и на 20 млрд евро – с военной стороны" , – сказал Боррель.

Напомним, на прошлой неделе Палата представителей США решила не включать дальнейшее финансирование на поддержку Украины во временный законопроект о государственном финансировании, а во вторник – проголосовала за отстранение Кевина Маккарти с должности спикера палаты.

В Белом доме перед голосованием выразили уверенность, что несмотря на ситуацию со снятием Маккарти с должности Конгресс сможет поддержать дополнительное финансирование для оборонных нужд Украины.