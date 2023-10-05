Зеленский обсудил с испанским премьером помощь Украине и вступление в ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Испании Педро Санчесом. Разговор он назвал "результативным".

Об этом говорится в сообщении Зеленского в его Telegram-канале.

"Обсудили новый пакет оборонной поддержки, содержащий дополнительные средства ПВО, артиллерию и антидроновые системы" , – отметил президент.

Также Зеленский отметил, что Украина готовится начать переговоры по вступлению в ЕС за председательство Испании.

Среди прочего обсудили предоставление Украине энергетического оборудования перед отопительным сезоном, а также работу и защиту зернового коридора.