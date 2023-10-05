В Грузии отреагировали на планы России разместить флот в Абхазии
МИД Грузии отреагировал на заявления самопровозглашенного лидера непризнанной Абхазии Аслана Бжании, согласно которым Россия планирует разместить на абхазской территории свою военно-морскую базу. Об этом говорится в заявлении грузинского министерства, сообщает Европейская правда.
"Выражаем обеспокоенность заявлениями российского оккупационного режима в Сухуми о размещении дополнительной российской военной базы на оккупированных территориях Грузии и включения неделимого Абхазского региона Грузии в инициированные Россией интеграционные процессы", – говорится в заявлении.
В министерстве назвали эти действия грубым нарушением суверенитета и территориальной целостности Грузии и очередной провокационной попыткой легитимизировать незаконную оккупацию Абхазии и Цхинвальского региона.
"Международное сообщество решительно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии. Мы призываем Российскую Федерацию уважать свои международные обязательства, выполнять соглашение о прекращении огня, заключенное 12 августа 2008 года при посредничестве ЕС, и прекратить незаконную оккупацию неделимых регионов Грузии", – говорится в заявлении.
Лидер непризнанного региона Аслан Бжания в интервью газете "Известия" заявил, что Россия планирует создать военно-морскую базу на черноморском побережье непризнанной Абхазии, оккупированной ею территории Грузии.