Стало известно, кто стал лауреатом Нобелевской премии по литературе

Нобелевский комитет сегодня, 5 октября, объявил лауреата премии в области литературы. Им стал норвежский писатель Юн Фоссе "за его новаторские пьесы и прозу, которые выражают невыразимое", пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.

Что известно о писателе

Норвежский писатель и драматург Йон Фоссе родился 29 сентября 1959 в г. Геугесунн. Как писатель дебютировал в 1983 году, романом "Красное, черное". Его первая пьеса "И никогда нас не разлучить" вышла в свет в 1994 году.

Фоссе пишет романы, новеллы, стихи, книги для детей, а также эссе и пьесы, а его произведения переведены более чем на сорок языков. Постановки его пьес проводят во многих странах мира, в частности в Германии, Франции, США и Японии.

Фоссе считается одним из представителей постмодернизма в норвежской литературе. В своих произведениях Фоссе применяет своеобразную технику, которую сам называет "писание", в которой на первый план выступает ритм, которого автор достигает через повторы.

Норвежский писатель является минималистом, в его произведениях часто повторяется несколько одинаковых реплик, а словарный запас каждого произведения вполне скромен. Действие описывается не от автора, а из-за репликов и отрывков слов главных героев.

Нобелевская неделя-2023. Каких лауреатов уже объявили

Напомним, что с этого понедельника в Норвегии и Швеции началась Нобелевская неделя, во время которой станут известны лауреаты этой престижной премии за 2023 год.

Первыми 2 октября были определены победители в области физиологии и медицины. Ими стали ученые Каталин Карико и Дрю Вайссман за открытие в модификациях нуклеозидных оснований, позволивших разработать мРНК-вакцины против коронавируса.

Во вторник, 3 октября, награду по физике присудили Пьеру Агостину, Ференцу Краушу и Энн Льюлье за создание методов изучения электронов и природы света.

Также вчера, 4 октября, трое исследователей Мунги Бавенди, Луис Брюс и Алексей Екимов разделили премию по химии "за открытие и синтез квантовых точек".

И уже завтра, 6 октября, станет известно имя того, кто получит премию за содействие в установлении мира. При этом в следующий понедельник (9 октября) будет объявлен нобелиант по экономике.