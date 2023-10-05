Оккупанты обстреляли Берислав на Херсонщине, попали в больницу – ОВА
Российские оккупации днем нанесли 5 авиаударов по Бериславу Херсонской области. Зафиксировано прямое попадание в больницу. Двое медработников пострадали.
Об этом сообщил председатель Херсонской ОВ Александр Прокудин.
"Полностью уничтожен четвертый этаж, еще один - частично. Также вражеским огнем повреждены машины "экстренки", - говорится в сообщении.
По данным ОВА, пострадали два медицинских работника. У водителя "скорой" – перелом ноги и ранение головы, фельдшер получил контузию.