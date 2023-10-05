Зеленский: РФ может напасть на другие страны через 5 лет

Президент Владимир Зеленский заявляет, что в случае заморозки войны в Украине Россия может атаковать и другие страны в 2028 году.﻿, сообщает Украинская правда.

Об этом Зеленский сказал на пресс-конференции в Испании.

"Сейчас Россия рассматривает различные сценарии на ближайшие годы. Один из них особенно опасен. Если в этой агрессии против Украины будет любая пауза, любая заморозка ситуации, то будет новый критический момент – 2028 год.

Если России дать адаптироваться сейчас, то в 2028 году Кремль сможет восстановить разбитый нами военный потенциал, и у России будет достаточно силы атаковать страны, которые в фокусе российской экспансии. Кроме Украины, это точно страны Балтии и точно те страны, на территории которых присутствуют российские контингенты. Это четкая информация от нашей разведки, и мы сигнализируем вам об этом" , – заявил Зеленский.

Президент подчеркнул, что Россия "ищет возможности заморозить ситуацию и адаптироваться, делает выводы из своих ошибок и готовится идти дальше".