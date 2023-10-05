Close button
Внимание! Межбанк снова работает!

Зеленский встретился с премьером Италии: говорили об усилении ПВО

Зеленский встретился с премьером Италии: говорили об усилении ПВО
Фото: president.gov.ua

Президент Украины встретился с премьером Италии Джорджей Мелони – обсудили новые пакеты военной помощи Украины.

Об этом говорится в сообщении Зеленского в его Telegram-канале.

Президент отметил, что во время встречи "подтвердили крепкое украинско-итальянское партнерство". Он также поблагодарил за "принципиальную и последовательную поддержку в защите нашей свободы и наших людей, наших семей".

"Проинформировал о ходе нашего контрнаступления и наших первоочередных оборонных нуждах. Обсудили следующий пакет военной помощи Италии, в частности пути усиления нашей противовоздушной обороны", - говорится в сообщении.

Зеленский и Мелони обсудили гибридные угрозы России для европейской безопасности.

"Мы должны оградить наш континент от превращения Россией продовольствия, энергии, миграции и других проблем в оружие.
Защитить Украину от российской агрессии означает защитить всю Европу от всех угроз и дестабилизации, которые провоцирует Кремль. В частности, в Африке, где Россия дестабилизирует целые страны", – написал президент.

В ходе встречи также обсудили будущее председательство Италии в G7. "Благодарен Джорджи за подтверждение того, что поддержка Украины будет топовым приоритетом Италии. Также поблагодарил за готовность Италии взять патронат над восстановлением Одессы", – добавил Зеленский.

Новости

Популярные темы форума

analytics