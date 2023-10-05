Зеленский встретился с премьером Италии: говорили об усилении ПВО

Президент Украины встретился с премьером Италии Джорджей Мелони – обсудили новые пакеты военной помощи Украины.

Об этом говорится в сообщении Зеленского в его Telegram-канале.

Президент отметил, что во время встречи "подтвердили крепкое украинско-итальянское партнерство". Он также поблагодарил за "принципиальную и последовательную поддержку в защите нашей свободы и наших людей, наших семей".

"Проинформировал о ходе нашего контрнаступления и наших первоочередных оборонных нуждах. Обсудили следующий пакет военной помощи Италии, в частности пути усиления нашей противовоздушной обороны" , - говорится в сообщении.

Зеленский и Мелони обсудили гибридные угрозы России для европейской безопасности.

"Мы должны оградить наш континент от превращения Россией продовольствия, энергии, миграции и других проблем в оружие.

Защитить Украину от российской агрессии означает защитить всю Европу от всех угроз и дестабилизации, которые провоцирует Кремль. В частности, в Африке, где Россия дестабилизирует целые страны" , – написал президент.