Зеленский встретился с премьером Италии: говорили об усилении ПВО
Президент Украины встретился с премьером Италии Джорджей Мелони – обсудили новые пакеты военной помощи Украины.
Об этом говорится в сообщении Зеленского в его Telegram-канале.
Президент отметил, что во время встречи "подтвердили крепкое украинско-итальянское партнерство". Он также поблагодарил за "принципиальную и последовательную поддержку в защите нашей свободы и наших людей, наших семей".
"Проинформировал о ходе нашего контрнаступления и наших первоочередных оборонных нуждах. Обсудили следующий пакет военной помощи Италии, в частности пути усиления нашей противовоздушной обороны", - говорится в сообщении.
Зеленский и Мелони обсудили гибридные угрозы России для европейской безопасности.
"Мы должны оградить наш континент от превращения Россией продовольствия, энергии, миграции и других проблем в оружие.
Защитить Украину от российской агрессии означает защитить всю Европу от всех угроз и дестабилизации, которые провоцирует Кремль. В частности, в Африке, где Россия дестабилизирует целые страны", – написал президент.
В ходе встречи также обсудили будущее председательство Италии в G7.
"Благодарен Джорджи за подтверждение того, что поддержка Украины будет топовым приоритетом Италии. Также поблагодарил за готовность Италии взять патронат над восстановлением Одессы", – добавил Зеленский.