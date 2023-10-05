В Швейцарии хотят платить беженцам до $4000 за возвращение в Украину

Государственный секретариат по миграции (SEM) Швейцарии в сотрудничестве с властями кантонов представил временную стратегию по добровольному возвращению украинских беженцев домой, сообщает Лига.Финансы.

В основе стратегии — отмена для украинцев статуса временной защиты (статус S) через два-три года после начала войны, то есть в 2024 или 2025 году. К этому моменту около 70 000 украинцев смогут вернуться домой, 80% из них добровольно, рассчитывают швейцарские власти.

Ожидается, что после отмены статуса S большинство украинцев покинет Швейцарию в следующие 6-9 месяцев.

Украинцам предложат финансовую помощь от $1000 до $4000 на человека в зависимости от этапа отъезда, чтобы стимулировать покинуть страну до окончания действия статуса временной защиты.

Остальные 20%, или 14 000 украинцев захотят остаться в Швейцарии, ожидают в SEM.

Чем дольше пребывание в Швейцарии, тем меньше вероятность того, что человек захочет уехать по собственному желанию, говорится в стратегии. Кроме того, после пяти лет непрерывного пребывания украинцы могут получить швейцарское разрешение B, позволяющие жить в стране пять лет.

В документе делается вывод, что необходимо сделать все возможное для поощрения добровольного выезда украинцев. Время на подготовку к выезду не должно быть ни слишком коротким (чтобы можно было планировать возвращение), ни слишком длинным, чтобы не побуждать людей оставаться.